شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الذهب – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب في مسار ضيق حول المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة كما هي دون تغيير، والتي تستهدف اختبار مستوى 1797.00 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن اختراق 1825.15 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لمواصلة الارتفاع ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط