شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستوى 1.2520 واستقر فوقه، ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة ومحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مستهدفاً اختبار مستوى 1.2615 كمحطة أولى.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2500 والثبات دونه سيعيد السعر إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2407.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2470 والمقاومة 1.2600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد