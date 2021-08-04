شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بكسر مستوى 109.22 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية على المدى اللحظي والقصير، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو مستويات 108.25 ثم 107.70 كأهداف سلبية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستوى 109.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط