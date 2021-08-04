شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول بإيجابية – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لتقديم تداولات إيجابية بعد الارتكاز على مستوى 1.3890، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 1.4000 مبدئياً، والذي يمثّل اختراقه مفتاح امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.4240.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.3890 سيحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض، ليتجه السعر نحو زيارة مناطق 1.3720 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3860 والمقاومة 1.4020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد