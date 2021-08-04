شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج اليورو مقابل الدولار صعوبة في تخطي مستوى 1.1888، وارتد هبوطاً يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50، والذي يستمر بدعم السعر من الأسفل، ليبدأ اليوم بإيجابية ويقترب من المستوى المذكور، بانتظار تحقيق اختراق مؤكد لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.1975 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1830 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.1780 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1820 والمقاومة 1.1950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد