شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم فى مصر استقرار نسبى عند مستويات قريبة من نفس أسعار اللحوم طوال شهر يوليو المنقضي، حيث تستقر اللحوم منذ مطلع أغسطس 2021 حتى اليوم الأربعاء 4-8-2021، فى محلات الجزارة والهايبر ماركت مع معروض كبير فى الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها.

وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن تراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها .

الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير تختلف من منطقة إلى أخري ومن محافظة إلى أخري، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب وكذلك حسب قطعية اللحوم.