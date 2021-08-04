شكرا لقرائتكم خبر عن ميكنه منظومة العمل البترولى.. 7 معلومات عن رقمنة مشروعات قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات التحول الرقمى وتطبيق الحلول التكنولوجية المتطورة فى إدارة منظومة العمل بالمشروعات البترولية وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالتحول الرقمى للقطاع والتى كانت كالتالى..

1- جارى حالياً تنفيذ مشروع لربط مصافى تكرير البترول رقمياً بهيئة البترول من خلال نظام حديث يتيح سهولة وسرعة تداول المعلومات والوقوف لحظياً على عمليات التشغيل ومتابعتها بما يؤدى إلى الوصول لأعلى درجات المرونة والكفاءة فى التشغيل لمصافى التكرير.

2- التحول الرقمى يغطى كافة مراحل الصناعة البترولية من البئر حتى المستهلك النهائى.

3- يجرى الإسراع بتنفيذ برنامج العمل السابع لمشروع التطوير والتحديث الذى يهدف لتطبيق نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول ERP في منظومة العمل البترولى وميكنة كافة الأنشطة وتيسير تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أنشطة البترول والغاز بشكل رقمى.

4- تدشين بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج كبوابة رقمية تم من خلاها طرح اول مزايدة للبحث عن البترول والغاز رقمياً امام الشركات العالمية وتوفير البيانات التى تدعم اتخاذ قرارات الاستثمار فى هذا المجال.

5- تم التوجه نحو التحول الرقمى فى كافة أنشطه القطاع منذ عام 2016.

6- يتم من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

7- نفذ القطاع عدة مبادرات عملية بنجاح فى مجال التحول الرقمى