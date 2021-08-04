شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في تسعة أشهر أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في أحدى عشر جلسة أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا.

في تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 0.7404 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7394، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7408، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.7388.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قمته 48.7 مقابل اتساع عند 55.5 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أكدت على تراجع 1.8% متوافقة مع التوقعات والقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو، ومقابل ارتفاع 0.4% في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الذي عقد بالأمس بالبقاء على أسعار الفائدة دون تغير يذكر عند 0.10%، وأفاد محافظ المركزي الاسترالي فليب لوي من خلال بيان السياسة النقدية بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% وأنه لن يتم الوفاء بشرط رفع سعر الفائدة قبل عان 2024.

كما أفاد لوي أيضا من خلال البيان أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الاسترالي "بما يزيد قليلاً" عن أربعة بالمائة خلال 2022، وتطرق البيان لكون المركزي الاسترالي يرى التوقعات الاقتصادية غير واضحة في الأشهر المقبلة، مع الإفادة بأن تلبية رفع أسعار الفائدة سيتطلب أن يكون سوق العمل ضيقاً بما يكفي لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه في الوقت الراهن، وأن بنك استراليا الاحتياطي يحافظ على سياسة التقلص التدريجي للتحفيز.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 695 ألف وظيفة مقابل 692 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 59.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 64.6 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 60.5 مقابل 60.1 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى إلقاء نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا خطاب تحت عنوان "التوقعات والنتائج والآفاق للسياسة النقدية الأمريكية" في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك مع ترقب المستثمرين لأي تلميحات حيال مستقبل السياسة النقدية للولايات المتحدة وإلى أي مدى سيحافظ الفيدرالي على سياسته النقدية توسعية قبل أن يقدم على تشديدها.