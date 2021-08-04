الاقتصاد

مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 7127 نقطة، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7050 نقطة كمستوى اول ثم 6900 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7250 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,112 بينما مستوى المقاومة هو 7,139 نقطة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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