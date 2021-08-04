شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 10843 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 10900 نقطة، والذي يجب عليه تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11100 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,805 بينما مستوى المقاومة هو 10,862 نقطة