شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في نيوزيلندا يفوق التوقعات خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل للربع الثاني والتي أظهرت انخفاض قراءة معدل البطالة إلى 4.0% مقابل 4.6% في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 4.4%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.7%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة العملة في القطاع الخاص والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الأول، لتعد القراءة الحالية متفوقة هي الأخرى على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.7%.