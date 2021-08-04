شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا مرة اخرى خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 19.60 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، وهو ما يدعو لزيد من عمليات جني الارباح للوصول بالسهم لمستوى الدعم 18 فلس كمستوى اول مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 18.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 19.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط