شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يرتفع لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 0.939 ريال، كما ارتفع السهم اعلى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يشير الى استمرار الضغوط الشرائية والتي قد تقود السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0.99 ريال ثم 1.05 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.92 وبين مستوى المقاومة هو 0.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد