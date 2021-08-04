شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 2.90 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 2.98 ريال كمستوى اول ثم 3.10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.87 وبين مستوى المقاومة هو 2.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد