شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 737 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 730 فلس، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 765 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 725 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 732 وبين مستوى المقاومة هو 746 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد