شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 332 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 290 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 350 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 323 فلس وبين مستوى المقاومة هو 335 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط