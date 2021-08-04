شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 9.40 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما تجاوز السهم خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى 9.65 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 9.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.28 وبين مستوى المقاومة هو 9.52 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد