شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق عند مستوى 46.90 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 44 فلس كمستوى اول ثم 40 فلس كمستوى ثان خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 51 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 45.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 47.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط