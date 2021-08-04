شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.95 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.01 ريال كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.92 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.94 وبين مستوى المقاومة هو 0.98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد