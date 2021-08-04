شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.65 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز هدفه السعري الاول عند 1.55 ريال،مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.75 ريال كمستوى اول ثم 1.90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.55 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.60 وبين مستوى المقاومة هو 1.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد