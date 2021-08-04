شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.098 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 1.14 ريال كمستوى اول ثم 1.20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.07 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.08 وبين مستوى المقاومة هو 1.14 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد