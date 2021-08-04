شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 44 ألف فدان مساحة الأراضى جارى استزراعها عام 2020 وأسوان تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة والجارى استزراعها بلغ 44 ألف و172 فدان فى العام المالى 2019/2020، موزعة على محافظات الجمهورية، فيما بلغ صافى المساحة الجارى استزراعها نحو 40 ألف و760 فدان.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن محافظة أسوان حازت على مساحة أكبر من 15 ألف و232 فدان بين المحافظات، ومحافظة مطروح بنحو 8 آلاف فدان، ومشروع المليون ونصف فدان بمحافظة المنيا بواقع 6 آلاف و986 فدان، ومحافظة البحيرة أكثر من 2600 فدان.

وقدرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مساحة الأراضى القابلة للاستصلاح موزعة طبقا للمحافظات على مستوى الجمهورية للعام 2019/2020، بواقع 223 ألف و768 فدان، واستحوذت محافظة الوادى الجديد على نصيب الأسد من إجمالي مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح، بواقع 102 ألف و490 فدان بمشروع شرق العوينات، يليها محافظة الجيزة والتي استحوذت على نحو 80 ألف و600 فدان بمشروع الواحات البحرية، ثم محافظة أسوان بنحو 40 ألف فدان بمشروع كوم أمبو، وأخيرا محافظة قنا بواقع 678 فدان بمشروع المراشدة.

وقدرت البيانات التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، المساحة القابلة للاستصلاح 224 ألف فدان عام 2019/2020، مقابل 110 ألف فدان عام 2018/2019، وذلك نظرا لاتجاه الدولة لزيادة الأراضي المستصلحة، وبلغ حجم المساحة المحصولية من الأراضي من الأراضي المستصلحة بشركات الاستزراع نحو 38.3 ألف فدان عام 2019/2020، بينما كانت 30.7 ألف فدان فى العام المالي المناظر له 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت 24.9%.