الاقتصاد

7 مراحل لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى.. تعرف عليهم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مراحل لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز أهم مراحل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70% وأيضاً لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها وفيما يلي مراحل التحويل والتى كانت كالتالى..

1-استلام السيارة من العميل في يوم التحويل .

2-فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين.

3-تركيب طقم التحويل .

4-تثبيت اسطوانة الغازوتركيب جميع الوصلات .

5-يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية.

6-يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

7- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة وإعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا