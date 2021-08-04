شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مراحل لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد التأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز أهم مراحل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70% وأيضاً لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها وفيما يلي مراحل التحويل والتى كانت كالتالى..
1-استلام السيارة من العميل في يوم التحويل .
2-فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين.
3-تركيب طقم التحويل .
4-تثبيت اسطوانة الغازوتركيب جميع الوصلات .
5-يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية.
6-يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.
7- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة وإعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي.