شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم إعمار المدينة الاقتصادية (4220) انخفاضاً في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -3.57% ليخسر السهم نحو 48 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.10، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 13.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.42 ومستوى المقاومة 13.68.