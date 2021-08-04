شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يختبر مقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لتصل لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.43% ليكسب السهم نحو 15 هللة، ليختبر السهم خط اتجاه تصحيحي هابط، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 35.25، ليستهدف مستوى الدعم 34.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.70 ومستوى المقاومة 35.25.