شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الراجحي (1120) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.20% بما يعادل 1.40 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى الدعم 115.00، ليستهدف مستوى 120.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 115.00 ومستوى المقاومة 120.90.