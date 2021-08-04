شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم العبد اللطيف (2340) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.27% ليخسر السهم نحو 85 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.70 ومستوى المقاومة 40.30.