شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يتراجع بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الخليج للتدريب (4290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.66% ليخسر السهم نحو 20 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة تداولاته بمحاذاة خط الاتجاه الصاعد، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.10 ومستوى المقاومة 31.35.