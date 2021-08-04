شكرا لقرائتكم خبر عن جرير تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جرير (4190) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.40% ليخسر السهم نحو 80 هللة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 205.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 191.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 197.80 ومستوى المقاومة 208.50.