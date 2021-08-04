شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع تجزئة الأغذية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع تجزئة الأغذية (TFSI) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.67% بما يعادل -68.389 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10,305.43، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 9.986.99.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.986.99 ومستوى المقاومة 10,305.43.