شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط بأقل من مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن هبوط مخزون النفط في البلاد بنحو 879 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.9 مليون برميل.



وتراجعت مخزونات البنزين بحوالي 5.75 مليون برميل فيما انخفض مخزون المقطرات بنحو 717 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.