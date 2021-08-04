شكرا لقرائتكم خبر عن "ليفت" تسجل أرباحا فصلية في الربع الثاني مع التعافي تدريجيا من كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ليفت" لخدمات مشاركة الركوب أنها حققت نتائج أعمال إيجابية في الربع السنوي الثاني مع التعافي تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا.



وأوضحت "ليفت" أنها سجلت صافي خسائر فصلية بنحو 251.9 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بخسائر قدرها 437.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، حققت "ليفت" أرباحا معدلة بحوالي 23ُ.8 مليون دولار، وهي الأولة في تاريخ الشركة التي تأسست قبل تسع سنوات.



أما الإيرادات، فقد ارتفعت إلى 765 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021 من 339.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق إيرادات عند 700 مليون دولار.



وأضافت الشركة في بيانها الفصلي أنها سجلت رحلات نقل أكثر من 17 مليون راكب في الربع الثاني هذا العام، أي ما يزيد بنحو 3.6 مليون راكب مقارنة بالربع الأول، كما تجاوز ذلك التوقعات التي أشارت إلى تسجيل 15.5 مليون راكب.