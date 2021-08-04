شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل صعوده – تحليل صباحي – 04-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولات المؤشر فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل المؤشر مكاسب للجلسة الثانية عشر على التوالي بنسبة بلغت 0.46% بما يعادل 51.74 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11,000، وقد عدلنا مستهدفنا السعري برفعه 100 نقطة ليستهدف المؤشر بذلك مستوى 11,350.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,250.