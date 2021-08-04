شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يغلق مرتفعاً مع تكثيف إجراءات مكافحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تكثيف شركة البرمجيات الأمريكية للإجراءات الرامية إلى مكافجة فيروس كورونا.



ومن بين هذه الإجراءات إعلان "مايكروسوفت" أنها سوف تطلب من موظفيها تقديم إثبات على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس قبل دخول مقراتها في الولايات المتحدة.



وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء سيتم البدء في العمل به مع مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، كما أنها قررت عدم إعادة فتح ممكاتبها بالكامل قبل الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.



كانت "فيسبوك" قد أعلنت أمس في بيان أنها سوف تطالب جميع موظفيها بارتداء أقنعة الوجه خلال تواجدهم بمقرات شركة التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة، وذلك دون النظر إلى حصولهم على اللقاحات المضادة لكورونا من عدمه.



يأتي ذلك في ظل جهود الشركات والحكومات على مستوى العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالة دلتا الأشد فتكا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 287.1 دولار.