الاقتصاد

أسعار النفط تتراجع مع تزايد الإصابات بسلالة دلتا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:08 صباحًا, 4 أغسطس 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت أسعار النفط تراجعاً أمس، إثر قلق المستثمرين حيال تصاعد الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من .
فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 48 سنتاً، أي 0.66 بالمئة، لتسجل عند التسوية 72.41 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتاً، أي 0.98 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.56 دولار للبرميل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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