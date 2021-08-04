شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتحول إلى الارتفاع و"إس أند بي 500" يحقق إغلاقا قياسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من استمرار القلق من جائحة كورونا، ليحقق "إس أند بي 500" مستوى إغلاق قياسي جديد.



كان البيت الأبيض قد تلقى تأكيدات من قادة مجلس الشيوخ تفيد بأنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الإنفاق على البنية التحتية الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي.



وفيما يتعلق بأخبار جائحة كورونا، قفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



ونتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حذر أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي من تداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة لا سيما في ظل ظهور سلالة أو متحور دلتا سريع التفشي.



ومن المنتظر الجمعة المقبلة إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن يوليو/تموز.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% أو ما يعادل 70 سنتا وأغلق عند 70.56 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 48 سنتا وأغلق عند 72.41 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 178 نقطة) إلى 35116 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35120 نقطة وأقل مستوى عند 34714 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 4423 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4423 نقطة وأقل مستوى عند 4373 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 14761 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14762 نقطة وأقل مستوى عند 14584 نقطة.