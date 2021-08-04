شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تهبط بنحو 2.5% نتيجة تحسن المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تحسن حجم المخزونات في الولايات المتحدة.



وشهدت مناطق في ولايات الغرب والوسط الأمريكية تساقطا للأمطار في الآونة الأخيرة الأمر الذي خفف القلق بشأن الجفاف وتأثيره على جودة المحاصيل.



وذكرت زارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الإثنين تحسنا في حجم محاصيل الصويا بما فاق التوقعات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول حول العالم أبرزها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي وأيضا ظهور متحور جديد في بريطانيا.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.5% إلى 13.19 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.48 دولار وأقل سعر عند 13.08 دولار.