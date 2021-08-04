شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للفضة مع استمرار ضغوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول حول العالم أبرزها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي وأيضا ظهور متحور جديد في بريطانيا.



وقفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



ونتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حذر أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي من تداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة لا سيما في ظل ظهور سلالة أو متحور دلتا سريع التفشي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 25.6 دولار للأوقية.