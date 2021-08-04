شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً رغم المخاوف المتصاعدة حيال "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب الحذر في الأسواق لتطورات فيروس كورونا.



وارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول حول العالم أبرزها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي وأيضا ظهور متحور جديد في بريطانيا.



وقفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



وتزايدت التحذيرات من المصرفيين بالبنوك المركزية حول العالم من شراسة الموجة القادمة من فيروس كورونا.



يأتي ذلك على الرغم من الجهود المتواصلة وتوزيع مئات الملايين من جرعات لقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل السيطرة على تفشي المرض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3915، وسجل اعلى سعر عند 1.3940 في حين سجل أقل سعر عند 1.3879.