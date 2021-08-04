شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض رغم تزايد المخاوف حيال جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء تزامنا مع استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم المخاوف المتصاعدة بشأن تفاقم جائحة كورونا.



وارتفعت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول حول العالم أبرزها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي وأيضا ظهور متحور جديد في بريطانيا.



وقفز المتوسط اليومي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية إلى 72 ألف حالة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط.



ونتيجة لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حذر أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي من تداعيات ذلك على تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة لا سيما في ظل ظهور سلالة أو متحور دلتا سريع التفشي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1813.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1818.2 دولار وأقل سعر عند 1809.5 دولار.