شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل 794 جنيها للجرام بختام تداولات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب بختام جلسات التداول اليوم الأربعاء، سعر 794 جنيها للجرام من عيار 21، وسط تذبذب في سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي والتي تتراوح بين 1808 إلى 1815 دولارا صعودا وهبوطا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1810.92 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1813.70 دولار.

أسعار الذهب اليوم، عيار 24 سجل 907.25 جنيه، عيار 21 سجل 794 جنيها، عيار 18 سجل 680.75 جنيه، أونصة الذهب 1810 دولارا، الجنيه الذهب 6352 جنيها.

شراء الذهب في مصر يتم من خلال عدد كبير من مراكز ومحال البيع في محافظات مصر المختلفة، ويعتبر سعر الذهب واحد في كافة محافظات الجمهورية لأنه مرتبط بسعر البورصات العالمية، وقد يكون هناك بعض التفاوت غير الملحوظ في السعر بين محافظة وأخرى وهو لا يؤثر على السعر النهائي للذهب.