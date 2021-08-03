شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مواد البناء: الاهتمام بإنشاء المدن الصناعية الجديدة يساهم فى زيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن مستهدفات الدولة لتحقيق 100 مليار دولار لقطاع التصدير، يمكن تحقيقها في ظل الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة الوطنية، والاهتمام بإنشاء المدن الصناعية الجديدة يساهم في تحقيق مستهدفات التصدير.

وأضاف، أن القطاع الصناعى شهد طفرات كبيرة فى فترة السنوات السبع الماضية، وذلك فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية القطاع، وحل كافة المشكلات التي كنا نعاني منها كمصنعين، بداية من أزمة نقص الكهرباء والطاقة قبل 2014 وصولاً إلى المبادرات التمويلية لإنقاذ القطاع خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشار في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى التطورات التي تشهدها الصناعة الوطنية تؤكد تنامي اهتمام الدولة بالصناعة، لما لها من دور محورى في الارتقاء بمنظومة الصادرات، وضبط الميزان التجاري نتيجة ارتفاع التصدير، وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتوفير إنتاج محلي ووطني يكفي احتياجات الأسواق الداخلية، وكل ذلك يفسر توجهات الدولة المصرية للاهتمام بالصناعة.

وأوضح، أن النمو الصناعي في البلاد ينعكس على توفير الوظائف الجديدة، وهو ما يحد من البطالة، وخلال سنوات 2015 وحتى الآن نشهد تطورات في الاستثمارات الصناعيىة، وكذلك طروحات الأراضي للمستثمرين والتي تخطت حاجز الـ 50 مليون متر أرض للمستثمرين.