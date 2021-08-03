أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 3-8-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 3-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.859 مليار جنيه.



إيقاف تداول 52 شركة إيقاف تداول 52 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 52 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ القاهرة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية، المنصورة للدواجن، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للأسمنت-قنا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، أسمنت سيناء، المجموعة المصرية العقارية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، القناة للتوكيلات الملاحية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بنك التعمير والإسكان، اودن للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المصرية للدواجن، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المتحدة للإسكان والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، جولدن تكس للأصواف، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، مصر للفنادق، جنوب الوادي للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، مصر للألومنيوم، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شركة النصر للأعمال المدنية، الأهلي للتنمية والاستثمار.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الاستثمار العقاري العربي-اليكو، اسيك للتعدين-اسكوم، غاز مصر، الدولية للمحاصيل الزراعية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبوات الطبية، جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة.

البورصة تخسر 7.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.859 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 485.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 4.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.96%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 35.6 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، 152.9 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 10726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2327 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 2730 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3710 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3081 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 133 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 6590 سهم، 275 ألف سهم، 300 ألف سهم، 50 ألف سهم، 35 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، رواد السياحة-رواد، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 75 ألف سهم، 24015 سهم، 135 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 6590 سهم، 275 ألف سهم، 300 ألف سهم، 50 ألف سهم، 35 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، رواد السياحة-رواد، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 75 ألف سهم، 24015 سهم، 135 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، المهندس للتأمين، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي 43500 سهم، 100 سهم، 5.9 مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 100 ألف سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 50 ألف سهم.

وأعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، بيع المساهم أيمن إبراهيم النحاس عدد 862 ألف سهم بسعر 7.66 جنيه بقيمة إجمالية 6.6 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 2.91% إلى 2.09%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 6200 سهم بسعر 38 جنيه بقيمة إجمالية 235.6 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.979% إلى 10.014%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية.

واشترى المساهم محمد ممدوح حسن الماوي بشركة التعمير والاستشارات الهندسية عدد 309516 سهم بسعر 39.38 جنيه بقيمة إجمالية 12.2 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.77% إلى 6.5%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

فيما باع نفس المساهم عدد 150616 سهم بالشركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، بسعر 7.33 جنيه بقيمة إجمالية 7.2 مليون جنيه لتنخفض حصته من 10.011% إلى 7.33%.

بالم هيلز أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على النظر في قيام الشركة بإبرام عقد معاوضة مع البنك العربي الأفريقي الدولي، وكذلك إبرام عقود المعاوضة مع الشركات التبعة والشقيقة، وذلك فيما يخص أي تسهيلات ائتمانية حالية أو مستقبلية يتم الحصول عليها من البنك في إطار نشاطه المصرفي والتي تتضمن زيادة الحد الائتماني لتسهيل الالتزامات العرضية الممنوحة لشركة شرق الاهرة الجديدة للتنمية العقارية بمدة تمويل تصل إلى 7 سنوات، ومنح شركة يونيتد اينجينرينج للهندسة والمقاولات حد تسهيل مقاولين بكفالة من شركة بالم هيلز للتعمير.





ممفيس للأدوية أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الموافقة واعتماد مشروع المركز المالي ونتائج أعمال الشركة في 30 يونيو عام 2021 بصافي ربح بعد الضرائب نحو 41.37 مليون جنيه مقابل ربح وقدره 17.41مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 137.6%، كما ارتفعت إيرادات النشاط وبلغت 518.72 مليون جنيه مقابل 490.1 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 5.8%.