الاقتصاد

الذهب يتراجع ويتحرك في نطاق ضيق

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع، وهي مؤشر أساسي لموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1810.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1813.70 دولار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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