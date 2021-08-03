شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع ويتحرك في نطاق ضيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع، وهي مؤشر أساسي لموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1810.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1813.70 دولار.