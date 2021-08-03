شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة» تستقبل طلبات تأهيل المنشآت لتقديم خدمات فهرسة المنتجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بدء استقبال طلبات تأهيل واعتماد المنشآت الوطنية المتخصصة لتقديم خدمات دعم المصانع لفهرسة وترميز المنتجات الصناعية الوطنية في جميع مناطق المملكة وفي القطاعات الصناعية المتعددة، وذلك بهدف فهرسة وتعريف المنتجات الوطنية الصناعية وإعطائها رقمًا مميزًا يُسهل الوصول إليها وتسويقها محليًا وعالميًا.

وأكدت الوزارة أنه يشترط في المنشأة المتقدمة للتأهيل، أن تكون لديها القدرة للعمل كمكتب معتمد للترميز، وأن تتمتع بخبرة كافية في إدارة المواد، وسلاسل الإمداد والتزويد، وإدارة المشتريات في المجال الصناعي ، مع ضرورة أن تكون لديها خبرة في التعامل مع أبرز أنظمة ترميز المواد العالمية، إضافة إلى أن تتمتع بخبرة في عمليات التصنيف والفهرسة.