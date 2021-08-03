153 ألف تمويل سكني جديد خلال النصف الأول

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وأفادت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» بأن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة سجلت نموا تجاوز 14% خلال النصف الأول من عام 2021 ونحو 27% في التمويل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 الذي سجل 134,063 عقدا بقيمة 62.1 مليار ريال، وعلى أساس شهري نما عدد عقود التمويل العقاري 2% مقارنة بمايو 2021.
وأشارت النشرة إلى أن التمويل العقاري للفلل السكنية بلغ 77% من إجمالي التمويل بقيمة 6 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 18% بنحو 1,3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 391 مليون ريال بنسبة 5%.
يذكر أن العام الماضي 2020 سجل نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقدا بقيمة 140,7 مليارا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم في 2018 بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,1 مليارا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة 29.5 مليارا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17مليارا.
2019
يناير ........................ 9,578
فبراير....................... 9,736
مارس .................... 12,148
أبريل ...................... 14,398
مايو ..................... 12,949
يونيو ........................ 9,711
يوليو ...................... 15,961
أغسطس ............. 12,306
سبتمبر .................. 16,816
أكتوبر .................. 21,765
نوفمبر..................20,525
ديسمبر ............. 23,324
2020
يناير ..................... 23,668
فبراير ................... 24,639
مارس .................. 23,247
أبريل ........................ 17,791
مايو ..................... 15,433
يونيو ................... 27,040
يوليو ................. 24,432
أغسطس ............... 22,121
سبتمبر ................ 27,889
أكتوبر ................... 25,961
نوفمبر ............... 30,604
ديسمبر .............. 30,520
2021
يناير ........................ 32,811
فبراير .................. 26,860
مارس ................ 32,440
أبريل ..................... 25,731
مايو ..................... 17,460
يونيو ..................... 17,752
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