شكرا لقرائتكم خبر 153 ألف تمويل سكني جديد خلال النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال النصف الأول من العام الحالي (2021) 153,054 عقدا بقيمة تجاوزت 79 مليار ريال، فيما سجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال يونيو الماضي 17.7 ألف عقدا، بقيمة تجاوزت 7.7 مليارات ريال.

وأفادت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» بأن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة سجلت نموا تجاوز 14% خلال النصف الأول من عام 2021 ونحو 27% في التمويل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 الذي سجل 134,063 عقدا بقيمة 62.1 مليار ريال، وعلى أساس شهري نما عدد عقود التمويل العقاري 2% مقارنة بمايو 2021.

وأشارت النشرة إلى أن التمويل العقاري للفلل السكنية بلغ 77% من إجمالي التمويل بقيمة 6 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 18% بنحو 1,3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 391 مليون ريال بنسبة 5%.

يذكر أن العام الماضي 2020 سجل نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقدا بقيمة 140,7 مليارا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم في 2018 بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,1 مليارا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة 29.5 مليارا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17مليارا.

2019

يناير ........................ 9,578

فبراير....................... 9,736

مارس .................... 12,148

أبريل ...................... 14,398

مايو ..................... 12,949

يونيو ........................ 9,711

يوليو ...................... 15,961

أغسطس ............. 12,306

سبتمبر .................. 16,816

أكتوبر .................. 21,765

نوفمبر..................20,525

ديسمبر ............. 23,324

2020

يناير ..................... 23,668

فبراير ................... 24,639

مارس .................. 23,247

أبريل ........................ 17,791

مايو ..................... 15,433

يونيو ................... 27,040

يوليو ................. 24,432

أغسطس ............... 22,121

سبتمبر ................ 27,889

أكتوبر ................... 25,961

نوفمبر ............... 30,604

ديسمبر .............. 30,520

2021

يناير ........................ 32,811

فبراير .................. 26,860

مارس ................ 32,440

أبريل ..................... 25,731

مايو ..................... 17,460

يونيو ..................... 17,752