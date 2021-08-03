المركزي السعودي يتيح فرص ابتعاث لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد

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وأوضح البنك، في بيان أمس، أن فترة التسجيل بدأت من الأحد 01/08/2021، وستنتهي السبت 28/08/2021، مشترطا في المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدا فأعلى أو ما يعادله، وذلك في أحد التخصصات الآتية: (اقتصاد، إدارة أعمال تخصص فرعي مالية، محاسبة، نظم معلومات إدارية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء، أساليب كمية، هندسة، حاسب آلي، فيزياء، تمويل واستثمار)، إضافة إلى معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وأن تكون نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية لا يتجاوز سريانها عامين سابقين لتاريخ التقديم على البرنامج، وفقا للآتي: (لخريجي الجامعات الداخلية: TOEFL IBT 60 or Academic IELTS 6، لخريجي الجامعات الخارجية: TOEFL IBT 79 or Academic IELTS 6.5).
كما حددت متطلبات البرنامج ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عاما لحامل البكالوريوس و30 عاما لحامل الماجستير، واجتياز التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية، واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يعقده البنك المركزي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.
وبين البنك المركزي السعودي أن المقبولين في البرنامج سيمنحون عددا من المزايا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي.
برنامج الاقتصاديين السعوديين (الدفعة 19)
متاح لكلا الجنسين
يوفر فرص ابتعاث خارجي لدرجتي الماجستير والدكتوراه
فترة التسجيل
1 ـ 28 أغسطس 2021
الشروط:
- أن يكون سعودي الجنسية
- حاصلا على الماجستير أو البكالوريوس بتقدير جيد جدا فأعلى
- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة
- اختبار اللغة الإنجليزية لا يتجاوز سريانه عامين سابقين لتاريخ التقديم
- العمر 27 عاما لحامل البكالوريوس، و30 عاما لحامل الماجستير
- اجتياز التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية
- استكمال البرنامج التأهيلي خلال العام الأول من العقد الوظيفي
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