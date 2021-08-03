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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جلوي بن عبدالعزيز، شهد بمحافظة بدر الجنوب أمس، توقيع اتفاقيتين في قطاع الإسكان التنموي لإنشاء وحدات سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله البدير. وسلم أمير نجران عددا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي بنجران، وكرم الجهات والجمعيات المتعاونة في مجال الإسكان التنموي بالمنطقة، ممن أسهموا في تنفيذ برامج الإسكان بالمنطقة، منوها بما تحظى به مشاريع الإسكان التنموي من دعم واهتمام من قبل القيادة السخية - أيدها الله -، لتوفير السكن الملائم للمواطنين للأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع غير الربحي.



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