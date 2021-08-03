موثقو العدل ينجزون 230 ألف عملية خلال 7 أشهر

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ووفق إحصائية صادرة عن وزارة العدل، بلغ إجمالي العمليات التوثيقية خلال يوليو الماضي نحو 20 ألف عملية توثيقية توزعت ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، بالإضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.
وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.
وتقدم خدمة الموثق العديد من الخدمات التوثيقية، وتشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة لتوثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية، التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية، التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.
عمليات التوثيق:
يوليو 2021:
20 ألف عملية
أبرز العمليات:
- توثيق وفسخ وكالات
- إفراغات ورهون عقارية
- إقرارات مالية
- تصحيح صكوك عقارية
- توثيق عقود شركات
يناير ـ يوليو 2021:
230 ألف عملية
أبرز العمليات:
- إفراغ عقاري
- توثيق وكالات
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