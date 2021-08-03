شكرا لقرائتكم خبر صندوق النقد يوافق على ضخ تمويلات إضافية للدول المحتاجة بقيمة 650 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على ضخ تمويلات إضافية للدول المحتاجة بقيمة 650 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة.

وقالت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا «هذا قرار تاريخي. أكبر مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد، وحقنة مقوية في ذراع اقتصاد العالم في ظل أزمة غير مسبوقة».

وأضافت جورجيفا «إن حقوق السحب الخاصة الجديدة البالغة قيمتها 650 مليار دولار ستفيد كل الأعضاء وتعالج الحاجة العالمية طويلة المدى إلى احتياطي نقدي وتبني الثقة وتعزز مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي».

وستكون هذه الأموال متاحة للاستخدام اعتبارا من 23 أغسطس المقبل. وسيتم توزيع هذه الأموال على الدول الأعضاء وفقا لحصصها الحالية في صندوق النقد.

ومن المنتظر تخصيص حوالي 275 مليار دولار من هذه الأموال للدول الصاعدة والنامية ومنها الدول ذات الدخل المنخفض، بحسب الصندوق.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن إقرار هذه المخصصات الجديدة جاء بعد تغيير الإدارة الأمريكية، حيث كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تعارض هذه الزيادة بدعوى أنها ستفيد دولا مارقة أو دولا غنية مثل إيران والصين وروسيا.

حقوق السحب الخاصة:

هي شكل من أشكال مساعدات صندوق النقد الدولي، أنشأها الصندوق وعرفها بأنها المتوسط المرجح لقيمة العملات المختلفة القابلة للتحويل.